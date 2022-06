Frafaldne DF'ere vil støtte Støjberg, men NemID er nede

- Jeg har prøvet at sende en vælgererklæring, men systemet virker ikke. Det er Nem-login, der er problemet. Så snart det er oppe at stå, så får hun min vælgererklæring.

- Jeg tror, hun får samlet sammen ret hurtigt, siger han til TV 2 News med henvisning til, at Støjberg skal nå at samle 20.182 inden valget.

Det skal finde sted inden for et år, men flere spår, at det kan ske allerede i efteråret.

Dermed får hun travlt, hvis hun skal nå at være klar til at opstille til Folketinget, som hun måtte forlade, da et stort flertal erklærede hende uværdig på grund af hendes fængselsdom i Rigsretten.

Tidligere handicap- og boligordfører for Dansk Folkeparti Karina Adsbøl har også forgæves forsøgt.