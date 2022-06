Messerschmidt: Thulesen Dahl har taget en master og vil noget nyt

Kristian Thulesen siger til Radio4, at han ikke ved, hvad han skal.

Han har ikke lagt skjul på, at han har haft et tæt samarbejde med Inger Støjberg, og at han før formandsskiftet i DF ønskede hende som ny formand for partiet. En rigsretsdom til Støjberg ændrede den sag.

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg forlod Venstre for over et år siden og blev løsgænger i Folketinget. Hun har i mellemtiden afsonet en dom, som faldt i Rigsretten i december sidste år.

Om Thulesen Dahl vil gå sammen med Støjberg i et nyt parti, vil han ikke sige, men han holder "øjne og ører åbne", som han udtrykker det.