Regeringen vil indføre en grænse for, hvor høje gennemsnit der kan kræves for at komme ind på videregående uddannelser.

Det vil statsminister Mette Frederiksen (S) meddele fredag i sin partiledertale ved Folkemødet på Bornholm. Det siger hun til Politiken torsdag.

- For at tage toppen af det karakterpres, der er kommet, vil vi lægge en øvre grænse. Det vil sige, at der ikke længere er uddannelser, hvor du kan kræve mere end 10 i snit for, at du kan komme ind, siger hun til avisen.