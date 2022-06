Heunicke: Danmark var ikke godt nok forberedt på corona

»Derfor er det afgørende vigtigt, at Sundhedsstyrelsen og regionerne samarbejder om at opdatere og robustgøre regionernes beredskabsplaner baseret på de konkrete erfaringer fra Covid-19 håndteringen for at sikre, at de danske sygehuse også er forberedt på fremtidige epidemier.«

Statsrevisorerne er Folketingets vagthund og har til opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven.

Revisorerne udtaler mandag kritik af blandt andre Sundhedsministeriet og regionerne for at sygehusberedskabet ikke var forberedt på at håndtere en pandemi, da coronapandemien brød ud i 2020.