Enigt Folketing støtter Nato-udvidelse med nordiske lande

Tyrkiet anklager Amineh Kakabaveh for at have forbindelse til kurdiske terrorgrupper og kræver hende udleveret, før landet vil lukke Sverige ind i Nato.

Et fuldgyldigt Nato-medlemskab kræver blandt andet godkendelse i Nato-landenes parlamenter. Altså heriblandt i Folketinget.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen har allerede meddelt, at Danmark vil støtte en optagelse af Sverige og Finland i Nato.

- Det sender et stærkt signal om solidaritet med vores nordiske venner. Jeg håber, at det her vil inspirere andre allierede til at gå lige så hurtigt til værks, siger Jeppe Kofod.

I sidste måned meddelte Danmark, Island og Norge, at den nordiske trio er klar til at hjælpe Sverige og Finland i tilfælde af angreb på deres territorium, inden de to lande har opnået medlemskab af Nato.