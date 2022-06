Martin Geertsen fra Venstre forklarer, at partiet tidligere har spurgt til indkøbet.

- Vi har spurgt til det i april og fået det svar, at det er svært at forudse epidemien. Det skulle være årsagen. Men nu kan jeg forstå, at det handler om noget med EU og fællesindkøb.

- Vi må have en redegørelse for det her forløb, for det virker meget mærkværdigt, siger han.

Sundhedsordføreren henviser til, at SSI fra marts 2020 til slutningen af december 2021 købte udstyr for knap fire milliarder kroner, men uden et eneste udbud. Derfor er han ”særligt opmærksom”, siger han.

- SSI og regeringen har tidligere haft og har fortsat store sager, hvor man nærmest har omgået udbudsloven.