Tirsdag begynder de afsluttende forhandlinger om kommunernes økonomi næste år.

Årets forhandlinger bliver dermed de sidste før næste folketingsvalg.

Forud for forhandlingerne opfordrer formand for Kommunernes Landsforening, Martin Damm (V), regeringen til at stikke eller bekende.

- Hvis det bliver en smal økonomiaftale, fordi pengene er brugt, så vil vi ikke være med til at pakke det ind i glitterpapir.