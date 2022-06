Onsdag blev der skerevet historie i dansk politik, da et flertal af vælgerne stemte ja til at afskaffe et af Danmarks fire EU-forbehold, forsvarsforbeholdet.

Jyllands-Posten har samlet et overblik over, hvad du skal vide om folkeafstemningen dagen derpå:

1

Jordskreds-ja med lav valgdeltagelse