»Hvis regeringen har en våd drøm om at splitte os ad, er budskabet hermed, at det lykkes ikke«

Jakob Ellemann og Søren Pape satte hinanden på en tillidsprøve sidste år. Nu sidder de igen i en park og varsler et parløb i en forhandling, som skal hjælpe klimaet, og som fundamentalt vil ændre vilkårene for at drive virksomhed i Danmark. En uting skal ryddes af bordet, lyder det fra formændene, der vil i regering sammen igen – men som har svært ved at svare på, hvem af dem der skal stå i spidsen i Statsministeriet.