EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ønsker ikke at afskaffe de enkelte EU-medlemslandes vetoret på forsvarsområdet.

Det fastslår EU-kommissionen nu, efter at spørgsmålet ellers har skabt en del debat i Danmark de seneste dage forud for folkeafstemningen om at afskaffe forsvarsforbeholdet den 1. juni.