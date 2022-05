Jordemødre om aftale: Brug for dobbelt så mange jordemødre

- Jeg hæfter mig samtidig ved, at der er en forståelse af, området er blevet udsultet så meget, at det ikke er nok med normeringer, men at vi er nødt til at arbejde med rekruttering og fastholdelse, siger hun.

De 80 millioner kroner er øremærket til lokale initiativer. Her fremhæver Lis Munk, at det forhåbentligt kan blive til tillæg eller bonusser på jordemødrenes lønsedler.

- Der er simpelthen brug for nogle penge på bordet, hvis vi skal have folk til at komme til de regionale arbejdspladser og blive der, siger formanden.

Derudover giver aftalen alle førstegangsfødende ret til to dages barselsophold efter fødslen.

Samtidig håber Lis Munk, at de fødende i fremtiden vil kunne have en jordemoder ved sig under hele fødslen.