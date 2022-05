Wammen har fundet ny finansiering til inflationshjælp efter kritik

Han fremhæver, at kommunernes behov for finansiering ikke er blevet mindre.

Meldingen om den ændrede finansiering kommer kort tid efter at støttepartiet De Radikale har forladt forhandlingerne om inflationshjælp. Begrundelsen var netop finansieringen.

Venstre og De Konservative forlod forhandlingerne i sidste uge.

Dermed så det altså noget sværere ud for regeringen at finde et flertal for at sende hjælp ud til de danskere, der er ramt af den stigende inflation.

Men partierne bliver nu hevet tilbage til forhandlingsbordet.

For samtidig med at regeringen foreslår en ny finansiering, bliver forhandlingerne om inflationshjælp lagt ind under forhandlingerne om en grøn skattereform.