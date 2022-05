EL vil gøre minkforbud permanent trods lav risiko for ny variant

I risikovurderingen vurderes sandsynligheden for, at der opstår en bekymrende virusvariant ved begrænset dansk minkavl for lav.

- Jeg synes, det er indlysende, at man må permanentgøre det forbud, der er mod minkhold. Corona vil blive ved med at være her, i hvert fald i en rum tid, og der vil fortsat være risiko for nye varianter.

- Så for mig at se er der ikke anden mulighed end at gøre det permanent. Også for at give et klart svar til de avlere, som kan gå med en efter min opfattelse uberettiget forventning om, at der kan åbnes for erhvervet igen.