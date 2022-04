Folketingets formand genopstiller ikke til næste valg

Henrik Dam Kristensen har i sin politiske karriere tidligere været både landbrugsminister, fødevareminister og socialminister. Det var, mens Poul Nyrup Rasmussen var statsminister.

Henrik Dam Kristensen har været formand for Folketinget siden 2019, hvor det seneste valg fandt sted.

Henrik Dam Kristensen har været formand for Folketinget siden 2019, hvor det seneste valg fandt sted.

Han siger, at han ønsker at give sin kreds god til tid til at finde en ny kandidat. Derfor mener han, at det er det rette tidspunkt at meddele det, skriver Vejle Amts Folkeblad.