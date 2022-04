Regeringen har stadig blikket stift rettet mod at forhindre unge i at købe tobak og dermed begynde at ryge.

Selv om det oprindelige forslag om at gøre det ulovligt for unge født i 2010 og i alle efterfølgende år at købe tobak og nikotinprodukter er stødt på grund – eller rettere ramlet ind i EU’s tobaksvaredirektiv – er regeringen klar med en ny model: en gradvis hævelse af aldersgrænsen for køb af tobaks- og nikotinprodukter fra 18 til 25 år.