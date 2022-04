Statsministeren affejer Ruslands advarsel om Bornholm

Statsministeren mener dog ikke, at det vil være en optrapning af konflikten, hvis Danmark accepterer amerikanske soldater på Bornholm.

- Nej, det er det ikke. Vi har et ønske om at få et endnu tættere samarbejde med amerikanerne.

- Når vi ønsker et tættere samarbejde med amerikanerne, så er det dels for at styrke Danmarks sikkerhed og vores egen forsvarsevne, men også for at styrke det transatlantiske, siger Mette Frederiksen.