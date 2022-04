Russiske jagerfly fløj lavt over dansk våbensejlads

Den danske fregat ”Niels Juel” og et dansk fragtskib med militært materiel på vej til det danske Nato-bidrag i Estland blev 5. marts overfløjet af fire russiske jagerfly.

Det fremgår ifølge Frihedsbrevet af en rapport fra Forsvaret.

I rapporten beskrives det, at de russiske fly flyver lavt over ”Niels Juel” to gange samt manøvrerede aggressivt.