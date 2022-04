Studerende om forslag: Vigtigt opgør med karakterpres

- Vi synes, det er et rigtigt spændende forslag. Vi synes, det er fedt, at de er begyndt at kigge på muligheder for at gøre op med karakterpres og de her uddannelser, der springer skalaen i forhold til karakterer, siger Julie Lindmann.

Det er en lang række uddannelser, som i dag kræver et gennemsnit på mere end 9. Ifølge Politiken gjaldt det sidste år for 57 videregående uddannelser, for eksempel psykologi, dyrlæge og arkitekt.

Med forslaget ønsker kommissionen at sætte en stopper for karakterræset, for eksempel i gymnasier, siger kommissionens formand, Nina Smith, til Politiken.