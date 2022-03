Minister vil ikke give plads til ukrainere i udsatte områder

- Jeg ønsker ikke at risikere at sætte flere års fremgang i udsatte boligområder over styr eller at modvirke det store arbejde, som kommuner og boligorganisationer har lagt i boligområderne de senere år, skriver han.

Formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm, har efterspurgt, at reglerne suspenderes, så man kan tage tomme boliger i udsatte boligområder i brug.

Det ønsker han, da kommunerne vurderer, at det ellers kan ende med at blive vanskeligt at finde boliger til alle.

Udfordringen er, at ukrainere i forhold til loven om parallelsamfund tæller som tredjeverdensborgere. De er omfattet af ghetto-kriterierne og må derfor ikke flytte ind i disse boligområder.