Syrien, Mali og Bangladesh mister støtte, som skal gå til ukrainere

I sidste uge blev et lovforslag hastebehandlet og vedtaget. Det baner vejen for, at fordrevne ukrainere kan arbejde, uddanne sig og modtage sygehjælp i Danmark, efter at Rusland har invaderet deres hjemland.

I loven står der, at pengene til at modtage ukrainere skal komme fra udviklingsbistanden. Det samme skete, da syriske flygtninge kom til Danmark.

Allerede før loven blev vedtaget, opfordrede de tre støttepartier til, at det blev undersøgt, om pengene til særloven kunne tages fra det nationale kompromis på forsvarsområdet.