Thulesen Dahl vil ikke garantere sin DF-fremtid efter masseflugt

Inden masseflugten fra partiets folketingsgruppe i sidste uge havde Thulesen Dahl udtalt, at det var hans ”ambition” og ”agt” at blive uden at uddybe nærmere. Det gør han fortsat ikke.

- Det er min ambition, og det er mit håb, at det kan lade sig gøre. Det er det, jeg kæmper jeg, fordi jeg håber, at kommer til at gå godt for partiet igen, siger Thulesen Dahl, der gentagne gange understreger, at der er ”mange bolde i luften”, og han vil først se, hvor de lander.

- Når der er seks medlemmer af folketingsgruppen, der forsvinder, vi går fra 16 til 10 på en uge, når der er mange medarbejdere, der enten siger op eller bliver opsagt, og der kommer nye folk ind, det gør, at vi står i en anden situation end tidligere. Nu må vi se, hvordan de bolde lander, siger Thulesen Dahl.