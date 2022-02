Søren Krarup følger datteren ud af Dansk Folkeparti

- Det skyldes jo, at jeg har meldt mig ud, siger hun til Radio4.

Hun forklarer, at Søren Krarups exit hænger sammen med hendes eget i weekenden.

Det tidligere fremtrædende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Søren Krarup har ifølge hans datter Marie Krarup meldt sig ud af partiet. Det oplyser hun til Radio4.

Marie Krarup har tidligere oplyst, at hendes far har en Alzheimers diagnose, hvorfor hun bad journalister om ikke at henvende sig til ham.

Søren Krarup slutter sig dermed til en række profiler fra Dansk Folkeparti, der har forladt partiet.

Den seneste uge har seks medlemmer af partiets folketingsgruppe - herunder Marie Krarup - og det tidligere folketingsmedlem og formandskandidat Martin Henriksen forladt partiet.

Søren Krarup selv var i Folketinget fra 2001 til 2011. Forud for sin folketingskarriere var han blandt andet kendt for sin tilknytning til tidsskriftet Tidehverv og sin profession som præst.