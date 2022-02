- Ja, jeg ved, at det vil virke provokerende på de andre, men jeg gør det mest, fordi jeg synes, at de har behandlet ham ad helvede til, siger Krarup til Berlingske.

Krarup pegede selv på Henriksen som ny formand for DF. Hun ved godt, at ansættelsen af Henriksen vil blive set som en provokation.

Krarup og Henriksen har også det tilfælles, at de foruden at kritisere Messerschmidt ved flere lejligheder har langet heftigt ud efter partistifter Pia Kjærsgaard, som er en stor Messerschmidt-støtte.

- Jeg har stor sympati for Martin. Og når jeg så samtidig tror, at han kan være en stor hjælp for mig på Christiansborg, var det nærliggende at ansætte ham, siger Krarup.