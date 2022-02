Det fremgår ikke af tweetet, hvad de to ministre vil fortælle på pressemødet.

Det kommer til at foregå foran glasdøren til statsministeriet, lyder det i tweetet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og forsvarsminister Morten Bødskov (S) holder et kort pressemøde om situationen i Ukraine klokken 18.30 søndag.

Lørdag oplyste Forsvarsministeriet, at 2000 skudsikre veste var på vej til Ukraine. Derudover er 700 førstehjælpstasker af typen IFAK, som bæres af soldater, blev sendt til Ukraine.

Ved den lejlighed blev forsvarsministeren spurgt, om det er muligt for Danmark at sende våben til Ukraine.

- Regeringen har principielt ikke noget imod at sende våben til Ukraine. Det er klart, at vi skal have det på hylderne. Lige nu har vi det ikke. Hvis der kommer anmodninger, så kigger på vi på det, lød det fra Morten Bødskov.