Dansk Folkeparti mister endnu et medlem. Det sker, efter et hovedbestyrelsesmedlem ville drøfte mulige sanktioner mod Marie Krarup, efter hun torsdag brød partilinjen i et interview med JP.

Fra 11 til 10 mandater. Det er situationen i Dansk Folkeparti. Lørdag valgte Marie Krarup nemlig at melde sig ud af partiet. Det bekræfter hun i en sms til Jyllands-Posten. På Facebook skriver Marie Krarup, at det er »med tungt hjerte«, at hun melder sig ud af Dansk Folkeparti. Hun oplister tre grunde til, at hun har meldt sig ud af Dansk Folkeparti.

Dels kan hun ikke støtte Morten Messerschmidt, da han pt. er tiltalt for dokumentfalsk i sagen om Meld og Feld. Dels finder hun det problematisk, at »DF’s ledelselse lader medlemmer af hovedbestyrelsen offentligt diskutere på Twitter, om jeg har brudt en partilinje angående Rusland og Ukraine«. Hun finder det »pinagtigt at to ledende medlemmer af et nationalkonservativt parti ikke magter at skelne mellem Putin og den kulturelle indflydelse fra Tolstoj, Dostojevskij og Tjajkovskij.«

For det tredje og sidste ønsker hun at stå frit i debatten om Rusland og Ukraine. Kritik for interview Marie Krarup udmelding kommer kort tid efter, at hun har fået hård kritik for et interview, som hun gav til Jyllands-Posten torsdag. Her fortsatte Marie Krarup sit mangeårige forsvar for Rusland. »Man burde jo forlænge siden have skabt et system, hvor man også lyttede til de russiske bekymringer. Det har man ikke gjort, og nu går det fuldstændig amok,« sagde Marie Krarup torsdag til Jyllands-Posten, hvor hun understregede, at hun fordømte den russiske invasion af Ukraine. Hun sagde ligeledes, at selvom Rusland ikke er et demokrati, har Danmark »et kulturelt fællesskab med Rusland, der bygger på historie og religion.«

Marie Krarups fremstrakte hånd til Rusland, var blandt andet for meget for René Danielsson, der udover at være hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti også er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Bornholms regionskommune. René Danielsson ytrede ønske om, at partiets hovedbestyrelse skulle sanktionere Marie Krarup for at have brudt med partilinjen. »Jeg synes, det er problematisk, at vi har et folketingsmedlem, der gør, præcis hvad hun har lyst til, og på den måde agerer løsgående missil ved at underløbe partilinjen,« sagde René Danielsson til Jyllands-Posten lørdag formiddag, inden Marie Krarup havde meldt sig ud. Er der blevet mindre rum til tilfældige afvigelser fra partilinjen som følge af den lidt tumultariske periode for partiet? »Jeg synes, der skal være virkelig højt til loftet. Men jeg har også en klar forventning om, at vi i det mindste er enige om de brede penselstrøg. Det er heller ikke alt, jeg nødvendigvis er enige med mit parti i, men så holder jeg det for mig selv,« lød det lørdag formiddag fra René Dannielsen, som fortsatte: »Vi har måske ikke råd til, at folk bare kan gøre, hvad de vil i øjeblikket.«

Messerschmidt er ikke overrasket Jyllands-Posten arbejder på at få en kommentar fra partiets formand, Morten Messerschmidt. På Facebook skriver han, at »Jeg har været glad for Maries indsats og samarbejde«, men at det ikke kommer som en overraskelse for ham, at hun melder sig ud. »Så sent som i denne uge tilkendegav hun overfor mig, at et opslag her på min Facebook side måtte være udtryk for en “hjerneblødning”, da jeg gik i kødet på Putin,« skriver Messerschmidt i sit Facebook-opslag, hvor han understreger: »I et centralt spørgsmål som Ruslands fuldstændig uprovokerede angreb på Ukraine, er der nødt til at være en fast forståelse af, hvad der er dansk Dansk Folkepartis politik.« »Vi nærer ingen sympati for Putin eller hans politik.«