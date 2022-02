22/02/2022 KL. 06:10

Regeringen er klar med en køreplan frem mod en helt anden ældrepleje, som ikke skal styres af minuttyranni og skemaer. Der skal luges grundigt ud i både nationale og kommunale regler, og social- og ældreminister Astrid Krag argumenterer for faste teams af medarbejdere for at øge nærvær og omsorg hos den enkelte ældre. Landets borgmestre er indkaldt til stormøde torsdag, hvor der også er løfter om øget frihed i folkeskole og dagtilbud.