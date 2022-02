DF-formand Morten Messerschmidts ordførerposter er blevet fordelt mellem René Christensen, Dennis Flydtkjær og Alex Ahrendtsen.

Det står fast efter Dansk Folkepartis gruppemøde torsdag.

Desuden er det værd at bemærke, at Marie Karup, der har været yderst kritisk over for Messerschmidt, mister sin post som integrationsordfører. Den post får partistifter Pia Kjærsgaard. Hun er i forvejen udlændingeordfører.