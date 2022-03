Margarethenstraße i Flensborg bymidte er på mange måneder en typisk tysk vej. Lidt betonbyggeri, lidt røde mursten og grønne træer. Her er lejlighedsblokke med opgange og lejligheder. Forenden en Spielplatz med gynger og sandkasse til børnene.

Og så er her en mindre koloni af danske statsborgere, der ikke kan bo i Danmark. En af dem er Laurs Lysgaard. En driftig herre, der har et større lyd- og lysfirma med flere ansatte, millionkontrakter og stadionkoncerter med bl.a. The Minds of 99 på cv’et.