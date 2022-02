09/02/2022 KL. 06:00

For abonnenter Regeringen overholder ikke sin egen tidsplan for stort udlændingeløfte. Blå blok langer ud Alle fem blå partiledere blander sig nu i udlændingeminister Mattias Tesfayes håndtering af løftet om asyllejre uden for Europa. For et år siden talte han om, at man på nuværende tidspunkt kunne fremvise et konkret resultat, men det er trods flirt med Rwanda ikke sket. Tesfaye kaldes nu i samråd. Han håber selv at kunne blive mere konkret »inden længe«.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye skal i et samråd redegøre for udviklingen i regeringens løfte om at etablere asyllejre udenfor Europa. Her ses han, da han sammen med nuværende statsminister Mette Frederiksen fremlagde planen i valgkampen 2019. Arkivfoto: Martin Lehmann