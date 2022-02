Udsmidt partistifter er tilbage efter opgør i Veganerpartiet

De var to, der stiftede Veganerpartiet, men efter søndagens opgør vil der kun være én tilbage. Partistifter Henrik Vindfeldt blev i januar ekskluderet fra partiet for krænkende adfærd og samarbejdsvanskeligheder. Men søndag har et stort flertal af medlemmerne vedtaget, at han er velkommen i partiet igen. Det er sket på et ekstraordinært landsmøde i partiet, som stiller op til Folketinget. 120 ud af omkring 150 medlemmer stemte for at lade Vindfeldt vende tilbage efter hans eksklusion i januar.

- Det er jeg glad for, jeg er blevet vasket, jeg har ikke gjort det, de har beskyldt mig for. - Nu er det fremlagt for medlemmerne, og de har stort set alle sammen stemt for, at jeg skulle tilbage, undtagen Michael og hans venner. Selvfølgelig, for jeg har ikke gjort det, siger Vindfeldt. Politisk ordfører Michael Monberg var med til at stifte partiet med Vindfeldt, men han har talt for, at Vindfeldt skulle ekskluderes, fordi han er svær at samarbejde med og har lagt sig ud med ledelsen. Vindfeldt deltog ikke selv på mødet søndag i Høje Taastrup, da hverken han eller pressen var velkommen, fordi landsledelsen betragter det som en personsag.

I januar ekskluderede partiets landsledelse Vindfeldt for krænkende adfærd. Men en lang række medlemmer stemte søndag altså for at få ham tilbage i partiet. Vindfeldt forestiller sig selv, at han vil tage imod en lederpost, hvis han bliver tilbudt det. Han vil ”tilgive” sine kritikere og føler sig overbevist om, at partiet nu kan lægge striden bag sig og vil komme i Folketinget, selv om partiet fortsat ligger under spærregrænsen. Et flertal stemte søndag også for at vælte landsledelsen, hvilket betyder, at Monberg må forlade ledelsen i Veganerpartiet. - Det ser amatøragtig og rigtig skidt ud for partiet, men man skal vide, at vi er et nyt parti, vi er ildsjæle, og vi er ikke dygtige til alt det her interne.

- Landsledelsen har begået nogle fejl, og det beklager vi selvfølgelig. Men drømmen om et vegansk medfølende Danmark lever stadig, siger han efter afstemningerne. Han vil nu lade sit medlemskab af partiet rinde ud. Det blot tre år gamle parti har været præget af kaos, siden det blev opstillingsberettiget til Folketinget i september 2020. Allerede da trak Michael Monberg sig som leder, og Henrik Vindfeldt overtog. I marts 2021 erklærede bestyrelsen ifølge Ritzaus oplysninger mistillid mod Vindfeldt. Han forlod posten som leder i juni 2021. Herefter blev ledelsen af partiet delt ud på flere poster. To måneder efter blev Monberg valgt som politisk ordfører. Inden udgangen af maj skal partiet holde ordinært landsmøde.

/ritzau/