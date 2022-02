Medie: Medlemmer vil vælte Veganerpartiets ledelse søndag

Dramaet er opstået, efter at stifteren i januar blev ekskluderet fra partiet på grund af anklager om krænkende og nedværdigende adfærd. Det blev understreget, at adfærden ikke havde seksuel karakter.

Ifølge Ekstra Bladet vil en lang række medlemmer af Veganerpartiet søndag på et ekstraordinært landsmøde forsøge at vælte ledelsen og få stifter Henrik Vindfeldt tilbage i partiet.

- Der er en anden fløj, som gerne vil udskamme kødspisere, og det er jeg bare ikke enig i. Der har været en idealistisk og en politisk uenighed i en periode. Det er blevet til et opgør, der er blevet rigtig grimt nu, sagde han her.

- Der har været to fløje i partiet. Og jeg repræsenterer en moderat fløj, der er interesseret i at tale politik og gerne vil have en landbrugsreform.

Og i januar blev Henrik Vindfeldt altså ekskluderet. Han skrev selv på Facebook at det skete, fordi han selv havde peget på krænkende adfærd hos et andet medlem af ledelsen.

Nu vil mindst 50 medlemmer ifølge Ekstra Bladet på det ekstraordinære årsmøde forsøge at få annulleret eksklusionen og vil der ud over forsøge at få flertal for et mistillidsvotum til den siddende ledelse.