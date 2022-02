03/02/2022 KL. 10:31

Tesfaye vil ændre regler for permanent opholdstilladelse til unge

Et skoleskift kostede en 18-årig kvinde fra Horsens muligheden for permanent opholdstilladelse i Danmark. Nu ser udlændingeminister Mattias Tesfaye behov for at justere reglerne for unge under uddannelse.