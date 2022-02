Mette Frederiksen og Søren Pape fejrede genåbning sammen med middag

Der er lige nu pres på den konservative leder, for at han melder ud, om han er statsministerkandidat eller ej.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har tirsdag aften været ude at spise sammen for at fejre, at coronarestriktionerne er blevet fjernet. Mette Frederiksen har lavet er opslag på Facebook med et billede af de to partiledere på restaurant. - Det er en fantastisk dag i dag. Danmark er igen helt åbent. Og jeg er taget ud for at fejre genåbningen sammen med Søren Pape, skriver statsministeren i opslaget.

- Det er vigtigt, at vi kan samarbejde på tværs af partier i Folketinget. Meninger brydes. Sådan skal det være. Men i sidste ende skal vi finde fælles løsninger. God aften til jer alle. Enkelte medier og fotografer var inviteret til at dække og tage billeder, da de to mødtes på Brøderne Prices restaurant i det indre København. Middagen mellem statsministeren og den konservative leder kommer samtidig med, at partier blå blok appellerer til, at Søren Pape Poulsen klart melder ud, om han vil gå efter at blive statsminister.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har allerede meldt klart ud, at han selv er statsministerkandidat. Pape har ikke sagt det direkte, men har ved flere lejligheder sagt, at han overvejer det. I Jyllands-Posten lød det så mandag fra Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, at Pape fedtspiller med rollen som statsministerkandidat. Han vil gerne vide, om den konservative leder er kandidat eller ej, så han kan træffe et valg om, hvem han skal støtte.

Med den udmelding er der ikke entydig opbakning til Jakob Ellemann-Jensen som blå partileder. DF har ikke taget stilling, mens Nye Borgerlige og Kristendemokraterne ser positivt på Pape. I den seneste Voxmeter-måling foretaget for Ritzau får De Konservative 16,4 procent af vælgernes opbakning. Det kommer efter en tid med flotte målinger til partiet, og det er markant over valgresultatet i 2019.

De Konservative er i målingen større end Venstre, som står til 14,2 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Det er et fald på mere end 9 procentpoint siden det sidste valg. For begge partier er der en statistisk usikkerhed på +/- 2,3 procent for De Konservative og +/- 2,1 for Venstre.

/ritzau/