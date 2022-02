Transportminister Benny Engelbrecht (S) beklager, at han ikke udleverede estimater for CO2-aftryk ved vejprojekter under forhandlingerne om en ny infrastrukturaftale til et trecifret milliardbeløb.

- Jeg mener ikke, at jeg hverken har løjet eller vildledt, og jeg er ærgerlig over, at der er opstået den her tvivl. Det var en ren faglig vurdering, at tallene ikke var klar til at blive brugt som grundlag for forhandlingerne.

- Men jeg skulle have fortalt mere tydeligt om det arbejde, der var, og hvorfor Transportministeriet vurderede, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at tallene var retvisende. Det beklager jeg, skriver Benny Engelbrecht.

Sagen handler om den infrastrukturplan, der blev indgået i 2021. Den spænder frem mod 2035 og har projekter for over 160 milliarder kroner. Blandt andet en lang række udbygninger og forbedringer af vejnettet.