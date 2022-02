- Ministeren holder fast i forklaringen om, at tallene ikke var solide nok, og at han derfor ikke udleverede dem under forhandlingerne.

Tirsdag har transportminister Benny Engelbrecht (S) forsøgt at overbevise Enhedslisten om, at han ikke har tilbageholdt vigtigt information om klimapåvirkning under forhandlingerne om den store infrastrukturplan.

- Det er vi umiddelbart ret skeptiske over for. Jeg mener stadig efter dette her møde, at det er en alvorlig sag, siger Mai Villadsen.

Sagen handler om, at der ikke under forhandlingerne om infrastrukturplanen blev udleveret beregninger for, hvor stor CO2-påvirkningen af opførslen og vedligeholdelsen af de mange vejprojekter vil være. Selv om tallene fandtes.

Det har Ingeniøren afdækket. Samme medie har tirsdag beskrevet, at der er tale om udledning af 1,64 millioner tons CO2.

Benny Engelbrecht har sagt, at tallene ikke var ”robuste” nok til at bruge i en forhandling, og at man derfor ikke har fremlagt dem.