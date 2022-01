I sidste uge blev det beskrevet i Mobilitywatch og efterfølgende i fagbladet Ingeniøren, at Transportministeriet ikke fremlagde oversigten over CO2-udledningen for en række infrastrukturprojekter, som Folketinget indgik en aftale om i juni sidste år.

Det drejer sig om Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal blev enige om sidste år.

En aktindsigt, som Ingeniøren og Mobilitywatch har fået, viser, at Transportministeriet bad Vejdirektoratet om at fjerne tal for CO2-udledning fra det forarbejde, som var lavet, inden forhandlingerne om planen skulle gå i gang.

Transportordførerne skulle efterfølgende have fået at vide, at nogle de beregninger, som de efterspurgte, ikke eksisterede.

- Sagen ser alvorlig ud, hvis der er tilbageholdt centrale klimatal for at få infrastrukturaftalen til at se grønnere ud, end den egentlig er. Det vil vi til bunds i nu, siger Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen til Ekstra Bladet.