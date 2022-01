Flere gange har Uffe Elbæk været konfliktsky og sat sig selv skakmat i betændte politiske situationer. Det erkender han i en ny bog om sit liv i og udenfor politik. Mange vil nok forbinde Alternativets nedtur med dårlige sager i medierne, men Uffe Elbæk ser i stedet indad. - Der er ikke én forklaring på, hvad der gik galt for Alternativet, og jeg understreger i bogen, at det er set ud fra mit perspektiv. Der er to ting i min optik, som er i spil, som havde noget med min egen andel at gøre, siger han.

Bogen ”Et liv” handler om, hvordan han startede uddannelsen kaospiloterne, kæmpede for homoseksuelles rettigheder, blev kulturminister, fik det grønne på dagsorden, startede et parti for senere at forlade det og starte et nyt. Han deler ud af sine fejl, fordi han mener, at det ellers bliver ”uinteressant”. Han peger blandt andet på, at han skulle have konfronteret Josephine Fock langt tidligere fremfor at lade konflikten vokse. Hun blev senere valgt af medlemmerne til at lede partiet efter Elbæk, men hun forlod det mindre end et år efter.

Elbæk kalder det i bogen ”naivt”, at de lavede et valg, hvor alle kunne stille op, selv om de internt var klar over beskyldninger mod Josephine Fock om krænkende adfærd over for ansatte. Elbæk blev med egne ord udsat for et kup i sommeren 2017 af folketingsgruppen. Herefter var han mere leder af navn end af gavn helt frem til folketingsvalget i 2019. Han mener, at det blandt andet kom så vidt, fordi der bredte sig en ”middelmådighed” i både folketingsgruppen og landsorganisationen, som begyndte at kede ham. - Hvis folk keder mig, siger ligegyldigheder, ikke overrasker eller udfordrer mig, så bevæger min hjerne sig derhen, hvor der er nogle mennesker, der gør det. Det lyder ikke sympatisk, men det var det, der var i spil.

- Jeg var mere inspireret af at arbejde sammen med medarbejdergruppen. Det skabte et rum for jalousi, og folketingsmedlemmer der følte, at jeg ikke så dem og tillagde deres bidrag tilstrækkelig vægt og betydning, siger han. Han kalder karaktertrækket for sin ”akilleshæl” og mener at kunne aflæse i meningsmålingerne, at nedturen for partiet for alvor tog fat nogenlunde på samme tid. Han blev på et tidspunkt afbilledet som tyren Ferdinand af en karikaturtegner på grund af sin konfliktskyhed, selv om han ikke selv vil bruge det ord. - Jeg har konfronteret langt de fleste personer, jeg skulle i situationerne. Men i bogen påpeger jeg, at der har været nogle meget specifikke konflikter, jeg burde have taget, før jeg gjorde det, siger han. Alternativet gik tilbage ved valget i 2019, og Elbæk fik en personlig vælgerlussing. I en evaluering erkendte partiet flere fejl. Det drejede sig om interne konflikter, rivalisering, mediefokus på dårlige sager samt udfordringer med at forklare, hvorfor Elbæk skulle være statsminister. Under stort pres havde han ellers besluttet sig for at stoppe som partileder, men et halvt år efter at han skulle være stoppet, stillede han i stedet op som kandidat til at blive statsminister. Det kalder han selv en ”kovending”, som fremstod ”halvhjertet”, som skete for at sætte fokus på det grønne. Uffe Elbæk endte sammen med flere andre medlemmer med at forlade Alternativet, som i dag har et enkelt mandat i Folketinget. Uffe Elbæk genopstiller ikke. Bogen udgives af forlaget Ti Vilde Heste og udkommer fredag 28. januar.

/ritzau/