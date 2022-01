Blå partier afviser levertran i yoghurt i form af beløbsgrænse

Aftalepartierne har lavet en aftale om at få flere til at arbejde mere. En aftale, hvor der endnu ikke er flertal for et vigtigt element.

Oppositionspartier mener, at regeringen har gemt levertran i yoghurten i form af den reformaftale, der blev indgået sent fredag aften, som flere blå partier ikke er med i.

Hverken Venstre eller De Konservative er med i aftalen. De to partier er dog enige i, at der bør gøres noget ved beløbsgrænsen - altså den løn, man som minimum skal tjene for at få lov til at arbejde i Danmark. Men forslaget er ikke godt nok, mener de to partier.

- Der er ikke flertal for den aftale, regeringen har lavet. Så det er et tomt slag i luften.

- Det er ikke attraktivt at lave en ordning, som er midlertidig og ikke kommer til at have den fornødne effekt for det danske samfund, siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V).