Skaarup melder afbud til formandsvalg i DF

Også den afgående formand må blive væk. Det skyldes, at han er smittet med coronavirus, og derfor er i isolation.

Gruppeformand Peter Skaarup (DF) har meldt afbud på grund af et dødsfald i familien, oplyser partiet.

Endnu et afbud fra partiledelsen er indløbet til det ekstraordinære årsmødet i Dansk Folkeparti søndag, når partiet skal vælge en afløser for Kristian Thulesen Dahl, som træder tilbage.

Søren Espersen er sygemeldt i øjeblikket og har derfor meldt afbud.

De tre profiler er stort set de eneste, som ikke på forhånd har tilkendegivet, hvem de støtter af de tre kandidater til formandsposten.

I folketingsgruppen er udover de tre kun uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl, som ikke har bekendt kulør.

Der er tilmeldt 957 delegerede til årsmødet. Og der er indløbet 32 afbud. Partisekretær Steen Thomsen forventer, at der vil komme flere afbud. Han regner med, at der vil være 900 delegerede til at stemme søndag.