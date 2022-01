Thulesen Dahl: Pia Kjærsgaard skal ikke ind i ledelsen af DF

Sådan lyder det fra nuværende formand Kristian Thulesen Dahl i et interview med Radio4. Han opfordrer partiets tidligere formand, Pia Kjærsgaard, til at træde et skridt tilbage.

Kristian Thulesen Dahl henviser til, at Pia Kjærsgaard i flere interviews har slået fast, at hun peger på Morten Messerschmidt som partiets kommende formand, og at hun er klar til at træde ind i ledelsen, hvis han vinder formandsvalget.

Kristian Thulesen Dahl opfordrer hende til at genoverveje det ønske.

- Jeg tror simpelthen, at det er nødvendigt for, at partiet kan komme godt videre efter søndag, at ikke bare jeg, som jo bliver eksformand, men også Pia som eks-eksformand, er villig til reelt at træde et skridt tilbage og lade det næste geled tage over.