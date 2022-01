DF'er langer ud efter partidronning: Pia Kjærsgaard blander sig for meget

Det har været en uskøn og opslidende valgkamp om formandsposten i Dansk Folkeparti, der søndag kulminerer med valget.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF) er uafklaret om sin egen fremtid i partiet, men har til gengæld en klar holdning til måden, valgkampen er foregået på.

- Når der er et formandsskifte, så skulle tidligere formænd måske holde sig lidt tilbage og lade være med at blande sig alt for meget i sådan en formandskamp, siger han til avisen Nordjyske.