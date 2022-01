SF har et særligt krav, hvis nyuddannedes dagpengesats skal ned

- SF er stadig i forhandlingslokalet, for vi er optaget af, at det ikke kun skal være for den ældre del af befolkningen. Det skal være en balance. Vores unge har simpelthen brug for investering i uddannelse, siger hun.

For selv om en forringelse af dimittenders dagpenge er stort set uspiseligt for støttepartiet, forsøger SF nu at ”afbøde” konsekvenserne, siger formand Pia Olsen Dyhr.

Og det kan altså ende med et forlig, som tilgodeser den ældre del af befolkningen frem for den unge.

Pia Olsen Dyhr fortæller, at et kompromis kan være, at nyuddannede i de første tre måneder, efter at de har afsluttet deres uddannelse, kan få den nuværende sats. Herefter kan satsen blive sat ned.

- Vi er ikke optaget af, at man skal skære på nogen som helst dagpenge, men jeg ved, at regnemaskinerne er optaget af det, og at regeringen er optaget af det.

- Det er rigtigt, at det leverer på arbejdsudbud, men den her aftale handler jo ikke kun om arbejdsudbud. Den handler også om, hvordan vi sikrer Danmark i fremtiden. Og derfor er det vigtigt, hvordan man får uddannelse ind i aftalen og særligt laver et løft af velfærdsuddannelserne.

I forhandlingerne tegner der sig umiddelbart et flertal for at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget udlændinge fra tredjeverdenslande som minimum skal tjene for at få lov at komme til Danmark og arbejde.

Spørgsmålet er, hvor snittet skal ligge.

Regeringen har i et aftaleudkast angiveligt spillet ud med omtrent 400.000 kroner i en midlertidig løsning på to år, hvilket svarer til omkring 50.000 mindre end i dag.