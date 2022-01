Det er ikke udtryk for god integration, at to muslimske kvinder, som nægtede at give hånd til en mandlig praktikantvejleder, hver har fået tildelt 25.000 kr. i godtgørelse.

Sådan lød det korte svar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye onsdag i Folketingssalen.

»Jeg synes ikke, vi skal ikke acceptere, at en person ikke vil give hånd til en person af det modsatte køn,« sagde han.