Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tager i sin tale ved partiets kongres i Aalborg fat om problemet med udsatte børn.

Samme dag, som partiet lancerer udspillet "Altid på børnenes side", fortæller hun i sin beretning, hvordan hun vil gøre hverdagen bedre for de danske børn - ikke mindst dem, der ikke har det godt.

- En regering under min ledelse skal være den regering, der skriver det næste store kapitel i børnenes historie.

- Det er derfor, at jeg i dag siger til alle børn i Danmark: Jeg vil være børnenes statsminister, lyder det fra talerstolen.

S vil tvangsfjerne børn langt tidligere end nu

Mette Frederiksen konstaterer i sin beretning, at der er 14.000 børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Det er de, fordi de måske er vokset op med alkohol, misbrug og vold. Og så er det samfundets opgave at gribe ind, slår S-formanden fast.

- Når forældre ikke kan finde ud af at tage sig af deres børn, så skal samfundet tage over.

- Og vi skal gøre det hurtigere. Alt for mange forældre får chance på chance. Og børnene betaler prisen, siger hun.

S lægger afstand til DF-stramninger

Partiformanden gør sig i talen også til talsmand for at lade det være frivilligt, om børn skal have lov at få et ekstra år i børnehaven, hvis forældrene mener, at de har behov for det.

- Danmark skal være verdens bedste sted at være barn. Vi nåede ikke langt nok sidst, vi selv havde regeringsansvaret.

- Derfor har vi brug for en anden form for beslutsomhed. Næste gang skal vi for alvor flytte hegnspæle, siger hun på kongressen, der afholdes på Aalborg Kongrescenter.