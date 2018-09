Venstre fjerner Jan E. Jørgensen fra udlændingepolitikken

Venstres folketingsgruppe har blandet kortene, så Mads Fuglede får hele ansvaret for udlændinge, integration og indfødsret.

Han erstatter Marcus Knuth på udlændingeområdet, mens Jan E. Jørgensen før har haft ansvaret for indfødsret.

- Vi er på dørtærsklen til en ny politisk sæson. Derfor sætter jeg det stærkest mulige hold, siger gruppeformand Karen Ellemann (V).

Marcus Knuth får ansvaret for innovation, hvor Sophie Løhde (V) er minister. Jan E. Jørgensen bliver kommunalordfører og fortsætter som EU-ordfører.

- Jeg er utroligt glad for, at Mads Fuglede overtager min post. Og at han overtager begge poster. For det vil sikre, at der kommer absolut ingen ændringer i den udlændingekurs, vi har, siger Marcus Knuth.

Knuth er kendt som fortaler for en stram udlændingepolitisk kurs og for at være meget enig med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Fuglede, der blev indsuppleret i Folketinget sidste år, har vist sig at ligge på samme linje, forklarer Knuth.

Han henviser til, at Fuglede har udtalt til svenske medier, at årsagen til, at Danmark fører den udlændingepolitik, vi gør, er for ikke at ende som Sverige.

- Da vidste jeg, at han havde en udlændingeordfører i maven, siger Marcus Knuth.

Spørgsmål: Men hvis han står for din linje, hvad sker der så med den linje, Jan E. Jørgensen har stået for?

- Vi har en linje, som er Venstres linje, som er regeringens linje, og som er den linje, jeg altid har stået for, siger Knuth.

Rokaden omfatter flere andre ordførerskaber.

Carsten Kissmeyer, tidligere borgmester i Ikast-Brande Kommune, afløser Esben Lunde Larsen, som ikke genopstiller til Folketinget. Desuden stopper den tidligere forsvarsminister Carl Holst ved folketingsvalget.

Marcus Knuth får ansvar for innovation, som er et "meget vigtigt område", forklarer Venstre med henvisning til den sammenhængsreform, der er ved at blive forhandlet på plads.

Knuth bliver også medieordfører og får ansvar for uddannelse og forskning.

Carsten Kissmeyer bliver ny boligordfører, Martin Geertsen bliver socialordfører, mens Hans Andersen bliver familieordfører.