Flere unge skal kunne skifte en vandlås: Sådan vil regeringen vende udviklingen

»Vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skar ud som med en stiksav, da han præsenterede regeringens nye erhvervsskoleudspil sammen med undervisningsminister Merete Riisager (LA) på Morsø Landbrugsskole i Nykøbing Mors.

Fakta: Sådan vil regeringen få flere elever på erhvervsskolerne

I et forsøg på at vende mange års svigtende tilslutning til erhvervsskolernes håndværksuddannelser gør regeringen nu et nyt forsøg.



»Vi skal åbne unges øje for alt det, man kan med en uddannelse som social- og sundhedshjælper, kok, salgsassistent, industritekniker eller noget femte,« sagde Løkke og fremhævede, at de faglærte uddannelser giver gode muligheder for job, videreuddannelse og for at blive selvstændig.



Med udspillet »Fra folkeskolen til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden«, som indeholder 55 punkter fordelt på 12 områder, vil regeringen bruge knap to mia. kr. over de næste fire år på at styrke erhvervsskolerne.

I runde tal går halvanden mia. til erhvervsskolerne, og en halv mia. kr. til at forbedre folkeskolernes indsats, så flere søger i faglært retning.

Blandt andet skal et ekspertudvalg inden udgangen af 2019 komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasserne kan målrettes mere til erhvervsskolerne eksempelvis med mere praktisk undervisning i folkeskolens udskoling. Tanken er, at 10. klasse skal være »begyndelsen på en erhvervsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen.«

Der skal investeres i nye og renoverede faglokaler, værksteder, udstyr samt flere gæsteundervisere, og regeringen vil ryste posen for praktikplads-systemet i håb om at få endnu flere praktikpladser på plads − tidligere.

Smedene og tømrerne skal findes allerede i folkeskolen Folkeskolen skal sende flere elever til erhvervsskolerne. Her er to af regeringens bud på, hvordan det kan ske.

Eleverne i folkeskolen skal desuden have mere vejledning, før de vælger ungdomsuddannelse, og der skal indføres en obligatorisk prøve i det praktiske/musiske valgfag i 8. klasse.



Ydermere skal alle elever i folkeskolen have en vurdering af, om de er parate til at tage en erhvervsuddannelse. Også selv om de har tænkt sig at gå videre på et gymnasium.



Alt sammen for at friste flere til at blive faglært og booste den faglige stolthed ved »håndens arbejde« hvad end det er håndværk, pleje eller omsorg.

»Der er brug for en helt ny kultur, hvor det bliver mindst lige så prestigefyldt at tage en erhvervsuddannelse, som at gå ind i gymnasiet,« sagde Lars Løkke Rasmussen.



Problematikken er fortsat, at for få elever søger ind på de håndværksbaserede erhvervsuddannelser, mens langt størstedelen vælger gymnasierne, når de tager springer fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Erhvervsskoler i underskud: Hver fjerde erhvervsskole har rød bundlinje En gennemgang af skolernes netop offentliggjorte regnskaber viser, at det ser sort ud for flere af landets erhvervsskoler.

I 2017 valgte 74,0 pct. af afgangseleverne i 9. eller 10. klasse en gymnasial uddannelse som førsteprioritet, mens kun 18,5 pct. valgte en erhvervsuddannelse.



Dermed er der langt op til regeringens og 2014-erhvervsskolereformens målsætning om, at 25 procent af skoleeleverne i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse som førsteprioritet. I 2025 skal tallet være mindst 30 procent.

Så sent som i sidste uge foreslog de to store organisationer LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) netop, at erhvervsuddannelserne fik tilført to mia. kr. over de næste fire år - altså 500 mio. ekstra om året - for at kunne løse manglen på tømrere, sosu’ere, frisører og andre faglærte.

Fælles udspil fra LO og DA: To milliarder kan løse mangel på tømrere og sosu'ere

Selvom regeringen nu imødekommer ønsket med den ene hånd, så tager den stadig penge fra erhvervsskolerne med den anden. Skolerne skal nemlig stadig spare to procent hvert år frem til 2022 på grund af det såkaldte omprioriteringsbidrag. Fra 2022 skal pengene blive på de respektive områder.

»Omprioriteringsbidraget kommer til at blive,« fastslog Løkke på pressemødet.

Erhvervsskolerne kommer dog til at ende i plus, sagde han, men hvor meget ved han ikke.

»Det kan jeg ikke i hovedet.«