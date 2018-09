Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg lægger i et skriftligt svar op til, at borgmestre eller andre, som lader udlændinge slippe uden et håndtryk ved statsborgerskabsceremonien, kan blive straffet med bøder.

Det fremgår af et svar, ministeren har sendt til Enhedslistens oindfødsretsordfører Stine Brix, som avisen Politiken har set.

Inger Støjberg mener, at kommunernes ceremonier skal indeholde et håndtryk, hvis ansøgeren skal opnå statsborgerskab.

Hvis borgmestrene af den ene eller den anden grund ikke synes, at et håndtryk er nødvendigt, skal det kommunale tilsyn reagere »med anvendelse af tvangsbøder for at fremtvinge opfyldelsen af den handlepligt, som påhviler kommunalbestyrelsen«, lyder det i svaret.

To S-borgmestre har over for Jyllands-Posten meldt sig parate til at gå imod Inger Støjbergs lovforslag om tvungne håndtryk for nye statsborgere.

»Efter min bestemte mening kan man ikke gå ind og lovgive direkte om relationen mellem to mennesker. Der må grundlovens bestemmelser om religionsfrihed og personlig frihed veje tungest. Folketinget skal holde sig for godt til at lovgive om den slags petitesser,« sagde Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund Kommune, i sidste uge.

Også Ishøj-borgmester Ole Bjørstorp (S) har sagt, at han aldrig ville kræve af en person, at han eller hun skulle give hånd.

Inger Støjberg har ellers gjort det klart, at hun forventer, at landets borgmestre lever op til de krav, som står nedfældet i loven, uanset hvad de måtte mene om de krav.

V-ordførere er imod forslag om at gøre håndtryk lovpligtigt

Flere af Venstres ordførere har også reageret med skepsis på ministerens håndtryk-tvang. Ligestillingsordfører Martin Geertsen (V) har til Berlingske udtalt, at tvungne håndtryk er »noget pjat«.

»Principielt mener jeg, at der er grænser for, hvad politikere på Christiansborg skal lovgive om,« siger han.

Også Venstre-borgmesteren i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, mener, at ministeren er gået over gevind med sin lovgivning.

»Jeg ved ikke, om jeg skal le eller have et grædende øje, for er vi virkelig kommet så langt ud?,« siger han til Politiken.