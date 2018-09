Flertal vil sende flygtninge hjem frem for at integrere dem

Dansk Folkeparti har igennem længere tid arbejdet for at få gennemført en markant kursændring i dansk flygtningepolitik.

Allerede i forbindelse med sidste års finanslovsforhandlinger pressede partiet på for at få gennemført det såkaldte paradigmeskift.

Det går ud på, at fokus skal være at hjemsende flygtninge med midlertidigt ophold frem for at integrere dem.

Kravet vil blive fremsendt igen, når regeringen indkalder til forhandlinger om næste års finanslov.

Og denne gang har Dansk Folkeparti tilsyneladende opbakning i befolkningen.

En meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, viser at 54 procent af de adspurgte er enige i, at flygtninge skal hjælpes midlertidigt i Danmark med henblik på hjemsendelse frem for at blive integreret med sigte på permanent ophold.

Kun 24 procent er uenige i udsagnet.

Det glæder Martin Henriksen, der er udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Og han er ikke ked af på sit partis vegne at tage æren for målingens udfald.

- I al beskedenhed så er det os, der har sat det her tema på den politiske dagsorden.

- Det har også tvunget de andre partier til at tage stilling, og det tror jeg har rykket nogle holdninger, siger ordføreren.

Både i Venstre og hos Socialdemokratiet bakker man op om kravet.

Men i modsætning til DF mener de to partier ikke, at en større hjemsendelsesindsats behøver blokere for integrationstilbud som sprogundervisning og jobtilbud.

- Meningen er, at de skal have beskyttelse her, samtidig med at de bliver opkvalificeret.

- Og så skal de vende hjem og hjælpe til med genopbygningen af deres land, når det igen er sikkert, siger Marcus Knuth, der er udlændingeordfører for Venstre.

Det er kun omkring 10 procent af de 100.000 asylansøgere, der er kommet til Danmark de seneste 10 år, der er rejst hjem efterfølgende.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde så sent som i august, at han ville forhandle en ny udlændingeaftale på plads med Dansk Folkeparti i dette efterår.