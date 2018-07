Stolen efter Esben Lunde på Borgen er foreløbigt ledig

Det er et åbent spørgsmål, hvem der skal overtage den tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) plads i Folketinget.

Esben Lunde Larsen meddelte onsdag aften på Facebook, at han ikke vender tilbage til det politiske arbejde på Christiansborg efter sommerferien.

Dermed skal et andet Venstre-medlem fra Vestjyllands Storkreds, hvorfra Esben Lunde Larsen er valgt, i Folketinget.

Sædvanligvis vil det være den person fra partiet, der har fået flest stemmer af de kandidater i kredsen, som ikke blev valgt ind ved det seneste folketingsvalg.

Med 8150 stemmer er det i dette tilfælde Mads Rørvig. Han har imidlertid gjort det klart, at han ikke på nuværende tidspunkt ønsker at afbryde sin erhvervskarriere til fordel for et arbejde i på Christiansborg.

På Twitter skriver han:

- Jeg er stolt af og ydmyg over at have repræsenteret over 8000 vælgere i @folketinget. Selv om Esbens farvel til politik er en mulighed for at vende tilbage, har jeg valgt at takke nej, da jeg er midt i spændende projekter med et team af fantastiske kolleger hos @FinansDanmark.

Den næste kandidat på Vestres liste i Vestjyllands Storkreds er den tidligere borgmester i Ikast-Brande Kommune Carsten Kissmeyer.

Han overvejer foreløbigt, om han skal tage imod muligheden for at komme i Folketinget. I så fald vil han skulle forlade sin post som anden næstformand for regionsrådet i Region Midtjylland.

I en kommentar til Ritzau skriver Carsten Kissmeyer:

- Jeg er anden suppleant - så Mads Rørvig skal sige nej tak. Om jeg så eventuelt kan få det passet ind i mine øvrige aktiviteter, vil jeg afklare i løbet af første halvdel af august, når sagen er mere opklaret.

Esben Lunde Larsen forlader sin plads i Folketinget til fordel for en stilling hos den globale tænketank World Ressources Institute i Washington D.C.