Flertal strammer reglerne for at blive statsborger

Et flertal har indgået en aftale om indfødsret, som strammer reglerne for at blive dansk statsborger.

Det indeholder ikke et loft på maksimum 1000 nye danskere, som ellers var Dansk Folkepartis hovedkrav.

Til gengæld er partiet kommet igennem med andre ting. En dom på tre måneders ubetinget fængsel eller mere for personfarlig kriminalitet skal udelukke muligheden for at blive dansker for evigt.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger, at man "skal gøre sig fortjent til dansk statsborgerskab".

- Det at blive dansk statsborger er noget helt specielt. Det skal man gøre sig fortjent til. Det er ikke alle, der skal have det.

- Hvis man slår sit barn eller begår personfarlig kriminalitet, så man får en dom på tre måneders fængsel eller mere, så bliver man ikke dansk statsborger, siger Inger Støjberg.

Det er anden gang i valgperioden, at reglerne for at blive dansk statsborger strammes. Bag aftalen står regeringen samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Siden maj sidste år har DF stemt imod den halvårlige tildeling af statsborgerskab, når lovforslaget har være til afstemning i Folketingssalen.

Hvert år får mere end 5000 dansk statsborgerskab, men DF kom ikke igennem med et loft på 1000.

- Jeg kan godt se mig selv i spejlet og sige, at når man begår personfarlig kriminalitet og får tre måneders fængsel, så får man ikke statsborgerskab.

- Samlet set vil man se, at antallet af statsborgerskaber vil falde som følge af denne aftale, siger Christian Langballe.

Han ønsker dog ikke at sætte tal på.